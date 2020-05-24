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Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Онищенко высказался о чипировании через вакцинацию
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал бредом и вбросом заявления о «жидком чипировании» через вакцину от коронавируса. Его слова приводятся на сайте НСН.
«"Жидкое чипирование" — это абсолютный бред! Ничем иным как неуклюжим заказом в отношении вакцинирования от коронавируса эти вбросы назвать нельзя. Заинтересантов, конечно, много. Если бы кому-то захотелось так сделать, то это сделали бы давно. Например, через вакцинацию от гриппа»,
— высказался Онищенко.
Он добавил, что нет такой структуры, которая была бы заинтересована в подобном чипировании людей. Конспирологические теории на этот счет он объяснил «шизофреническим бредом отдельных товарищей, которые далеки от проблем медицины и задач спецслужб».
«Уверен, россияне вполне нормально отнесутся к вакцинации от коронавируса. Люди понимают ее необходимость»,
— заключил Онищенко.
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Коронавирус , Геннадий Онищенко , Госдума
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