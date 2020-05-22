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Названы сроки тестирования вакцины от COVID-19 на людях в России 

Lenta.ru 2 часа назад
Вакцину от COVID-19 испытают на людях в России
Фото: Lenta.ru
Первые результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях появится в начале июля. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости в пятницу, 22 мая.
«Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной», — сказал Горелов, уточнив, что ученые испытывают собственные разработки на себе.
Ранее сообщалось, что испытавшие вакцину российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи не выявили негативных и побочных эффектов после прививки они не выявили. Официальные испытания на добровольцах можно будет начать после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава. Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени Смородинцева уже начал набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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