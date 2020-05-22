Вакцину от COVID-19 испытают на людях в России

Первые результаты клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях появится в начале июля. Об этом заявили в Роспотребнадзоре , передает РИА Новости в пятницу, 22 мая.

«Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной», — сказал Горелов, уточнив, что ученые испытывают собственные разработки на себе.