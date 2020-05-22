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Россияне в Сети продолжают делиться историями о том, как они столкнулись с коронавирусной инфекцией, терзающей сейчас весь мир. Как выяснил "Рамблер", COVID-19 "косит" целые семьи.

"У нас семья, где в общей сложности 11 человек, и заболели все. Папа принёс ковид с работы (Скорая помощь). Папа заболел 18 апреля, мама, я и мой брат (26 и 21 год) заболели 22 апреля, а закрыла больничный я только сегодня (15 мая)…

У меня нет ни одного положительного теста, диагноз поставлен уже по результатам КТ. Так же и у родителей. У детей и у дедушки тест показал коронавирус. Срок тестов разный, то что говорят 3 дня — не совсем правильно. Некоторые тесты были готовы за 2 дня, но по некоторым нам звонили спустя 10 дней", — рассказала в Сети россиянка.

При этом болезнь у всех членов семьи протекала по-разному.

"Течение болезни имеет общие черты (симптомы ОРВИ), но есть и различия. Например, у меня была одышка (8 день болезни), у нескольких человек пропало обоняние, у папы и вкус на две недели. У мамы и у меня была тошнота. У девочки 7 лет сыпь по всему телу. У дедушки была рвота (72 года). У четверых полопались сосуды на глазах. Никто из нас не лежал в больнице, хотя у меня и у родителей все же была пневмония (у меня 25% с одной стороны, у родителей по 25% с обоих сторон)…", —поделилась россиянка.

Девушка рассказала, как семье удалось вылечиться без госпитализации: