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Названы сроки второй волны эпидемии COVID-19 в России 

Мира Маркина 3 часа назад
Названы сроки второй волны эпидемии COVID-19 в РФ
Фото: РИА Новости
Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с ТАСС обозначил сроки второй волны эпидемии коронавируса в России.
По словам специалиста, в данный момент предпосылок к резкой вспышки заболеваемости нет. Вместе с тем инфекционист предположил, что в Россию вторая волна может прийти после того, как в других странах пройдет ее пик:
«Например, в Китае пик [второй] волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране».
Тимаков подчеркнул, что отменять ограничительные меры в России пока рано. По мнению медика, всплеск заболеваемости будет минимальным, если россияне продолжат соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре-октябре, вторую волну эпидемии возможно предотвратить.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи ожидают несколько волн коронавируса в России.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , ИТАР-ТАСС
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