Названы сроки второй волны эпидемии COVID-19 в РФ

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в беседе с ТАСС обозначил сроки второй волны эпидемии коронавируса в России.

По словам специалиста, в данный момент предпосылок к резкой вспышки заболеваемости нет. Вместе с тем инфекционист предположил, что в Россию вторая волна может прийти после того, как в других странах пройдет ее пик:

«Например, в Китае пик [второй] волны придется приблизительно на июнь. То есть, теоретически в конце июля — августа может быть какой-то большой подъем заболеваемости у нас в стране».

Тимаков подчеркнул, что отменять ограничительные меры в России пока рано. По мнению медика, всплеск заболеваемости будет минимальным, если россияне продолжат соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.