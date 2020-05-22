Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина 

РИА Новости и ещё 17 5 часов назад
Больных с COVID-19 предостерегли от приема аспирина
Фото: Р-Спорт
Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но не аспирин или анальгин, рассказала заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина.
"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин",
— сказала она. Комментарий опубликован в соцсетях управделами.
По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы — головокружение, головная боль.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Видео дня. Как не подцепить энцефалитного клеща
Последние новости
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня Онищенко оценил поступок тульской медсестры, надевшей бикини под костюм Онищенко оценил поступок тульской медсестры, надевшей бикини под костюм Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине
Коронавирус , Новости , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый простой способ дезинфекции маски
Назван самый простой способ дезинфекции маски
8894 новых случаев коронавируса выявлено в России
8894 новых случаев коронавируса выявлено в России
Эксперт назвала новую опасность прогулок в парках
Эксперт назвала новую опасность прогулок в парках
8764 новых случаев коронавируса выявлено в России
8764 новых случаев коронавируса выявлено в России
Мифы об алкоголе, в которые опасно верить
Мифы об алкоголе, в которые опасно верить
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение