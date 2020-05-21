Малышева назвала простое средство для иммунитета

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Врач и телеведущая Елена Малышава назвала средство, которое подходит для профилактики коронавирусной инфекции.

Доктор медицинских наук сообщила о результатах нового исследования, которое показало дефицит витамина D у тяжелых пациентов с коронавирусом.

Дело в том, что этот витамин активирует клетку-лимфоцит, заставляя ее поедать частицы вируса.

«Нет витамина D — нет клеточного иммунитета. Он особенно необходим для первичной встречи с коронавирусной инфекцией», — пояснила профессор.

Нехватку витамина поможет определить анализ. Норма 30-75 нг/мл.