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Малышева рассказала о простом средстве для крепкого иммунитета 

Medical Note 28 минут назад
Малышева назвала простое средство для иммунитета
Фото: Medical Note
Врач и телеведущая Елена Малышава назвала средство, которое подходит для профилактики коронавирусной инфекции.
Доктор медицинских наук сообщила о результатах нового исследования, которое показало дефицит витамина D у тяжелых пациентов с коронавирусом.
Дело в том, что этот витамин активирует клетку-лимфоцит, заставляя ее поедать частицы вируса.
«Нет витамина D — нет клеточного иммунитета. Он особенно необходим для первичной встречи с коронавирусной инфекцией», — пояснила профессор.
Нехватку витамина поможет определить анализ. Норма 30-75 нг/мл.
«Если концентрация витамина D находится на нижней границе нормы или ниже ее, нужно его дополнительно принимать. Дозу назначит врач», — отметила доктор, посоветовав при этом для профилактики употреблять ежедневно 1000 МЕ витамина D.
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