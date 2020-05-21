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Коронавирусу предрекли спад агрессивности 

Lenta.ru 1 час назад
Коронавирусу предрекли спад агрессивности
Фото: Lenta.ru
В будущем СOVID-19 покинет рейтинг наиболее агрессивных вирусов. Об этом заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, передает БЕЛТА.
Он предрек, что вскоре коронавирус уйдет из новостных заголовков. Однако вирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, становясь менее опасным, поскольку он потеряет свою вирулентность.
«Это будет еще одно из простудных заболеваний с небольшим процентом осложнений в виде пневмоний и с не очень высокой летальностью», — пояснил Караник слова о спаде агрессивности коронавируса.
Он пояснил, что специалистам давно известна картина развития сезонной заболеваемости различными вирусами. В ее структуру входят и коронавирусы, которые могут составлять более 10 процентов.
«Это те вирусы, которые с нами уже были. Не конкретно этот штамм [SARS-CoV-2], но коронавирусы были. Не исключен вариант, что в нашей панели станет еще на один вирус больше. Просто дальше будет легче, потому что будут люди, у которых сформировался иммунитет, стойкий или нестойкий. Даже если он не предотвратит через год-два повторное заболевание, оно в любом случае будет происходить в более легкой форме», — сказал министр.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 33 371 человек, 185 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 5,1 миллиона человек; 330 тысяч скончались, более двух миллионов излечились.
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Коронавирус , Владимир Караник
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