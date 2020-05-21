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Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России 

РИА Новости 1 час назад
Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
"Мы знаем, что сегодня реально зараженных во много раз больше и перенесших. Сколько — могу сказать ", — сказал он в интервью на YouTube-канале "Cоловьев LIVE".
По словам Мясникова, другие страны, например, США и Франция, начали тестировать на коронавирус не только людей из групп риска.
"А тут решили в научных целых, взяли две тысячи человек в Калифорнии подряд и посмотреть — сколько, оказалось — 4,5%. В другом месте… опять взяли несколько тысяч человек оттестировали — еще 5%", — пояснил Мясников, уточнив, что на основании такой репрезентативной выборки делается вывод, что 5% населения переболело коронавирусом.
"Если предположить, что у нас тоже 5% — это 7 миллионов человек в России", — добавил Мясников.
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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