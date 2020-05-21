Стало известно, для кого заражение новой коронавирусной инфекцией может быть наиболее опасно. В условиях пандемии высок уровень смертности среди людей с нарушением обмена веществ. Об этом пишет RT со ссылкой на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава , члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.

Специалист пояснила, что коронавирус может быть наиболее опасен для людей с эндокринопатиями: это пациенты с сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, аутоимунными болезнями, заболеваниями надпочечников и системными поражениями.

Мокрышева добавила, что высокая смертность среди этих пациентов объясняется широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек. Кроме того, у этой группы людей снижен иммунный статус и они обладают пониженным уровнем сопротивляемости вирусу.