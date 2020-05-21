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Названа категория людей с высоким уровнем летальности от коронавируса 

Стелла Шмель 2 часа назад
Стало известно, для кого заражение новой коронавирусной инфекцией может быть наиболее опасно. В условиях пандемии высок уровень смертности среди людей с нарушением обмена веществ. Об этом пишет RT со ссылкой на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.
Специалист пояснила, что коронавирус может быть наиболее опасен для людей с эндокринопатиями: это пациенты с сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, аутоимунными болезнями, заболеваниями надпочечников и системными поражениями.
Мокрышева добавила, что высокая смертность среди этих пациентов объясняется широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек. Кроме того, у этой группы людей снижен иммунный статус и они обладают пониженным уровнем сопротивляемости вирусу.
Ранее "Рамблер" писал, что доктор Мясников поставил точку в споре о правильности ношения масок.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ , РАН
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