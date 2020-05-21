Оценена вероятность заражения COVID-19 в самолете

Генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс (Alan Joyce) оценил вероятность заражения коронавирусом в самолете и подверг сомнению необходимость дистанцирования. Его слова приводит издание Daily Mail.

Так, по заверениям эксперта, на данный момент нет точных исследований, доказывающих то, что риск подхватить инфекцию на борту велик. Кроме того, он добавил, что пока ученые не зафиксировали ни одного случая передачи вируса от пассажира к пассажиру или члену экипажа.

«В самолете все сидят в одном направлении и между путешественники есть перегородка. Медицинские заключения показывают, что вероятность заразиться COVID-19 во время полета очень низка», — пояснил он.

В связи с этим Джойс заявил, что будет настаивать на отмене правил дистанцирования в самолетах и займется рассмотрением более эффективных мер.

Ранее в мае ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. Согласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял никаких мер.