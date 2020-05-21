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Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 14 7 часов назад
Названы люди с повышенным риском смерти от COVID-19
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters
В условиях пандемии коронавируса летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в несколько раз выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом пишет RT со ссылкой на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.
По ее словам, в группу риска входят люди с эндокринопатиями — это пациенты с сахарным диабетом, системными поражениями, полиорганными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями и болезнями надпочечников.
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Специалист призвала людей с нарушениями обмена веществ соблюдать режим сна и бодрствования. Также она посоветовала правильное питание и достаточное потребление воды.
Ранее сообщалось, что польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности летального исхода при коронавирусе. По словам представительницы Поморского научно-технологического парка Магдалены Малара-Щвитоньской, программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний».
По последним данным, в России выявлено 308 705 заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 8 764 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. За весь период скончались 2 972 человека.
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Коронавирус , Пандемия коронавируса , Минздрав РФ , РАН
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