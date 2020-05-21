Названы люди с повышенным риском смерти от COVID-19

В условиях пандемии коронавируса летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в несколько раз выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом пишет RT со ссылкой на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава , члена-корреспондента РАН Наталью Мокрышеву.

По ее словам, в группу риска входят люди с эндокринопатиями — это пациенты с сахарным диабетом, системными поражениями, полиорганными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями и болезнями надпочечников.

Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.

Специалист призвала людей с нарушениями обмена веществ соблюдать режим сна и бодрствования. Также она посоветовала правильное питание и достаточное потребление воды.

Ранее сообщалось, что польские ученые создали калькулятор для подсчета вероятности летального исхода при коронавирусе. По словам представительницы Поморского научно-технологического парка Магдалены Малара-Щвитоньской, программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний».

По последним данным, в России выявлено 308 705 заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 8 764 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек. За весь период скончались 2 972 человека.