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Ученые предложили лучший способ победить пандемию 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Международная группа ученых предложила самый оптимальный вариант борьбы с распространением коронавируса. По мнению специалистов, необходимо чередовать карантин и период его смягчения на протяжении полутора лет.
Это поможет снизить ущерб экономике и препятствовать пандемии. Ученые отметили, что строгие карантинные меры позволяют уменьшить нагрузку на системы здравоохранения, но при этом негативно сказываются на экономике. А полная отмена ограничений усиливает риск распространения вируса. В связи с этим необходим компромисс. Например, чередование строго социального дистанцирования и частичного снятия ограничений.
Группа ученых рассмотрела три сценария борьбы с пандемией: без вмешательства, умеренные ограничения с последующим смягчением и карантин с последующим смягчением. Оказалось, что цикл 50-дневных умеренных ограничений и 30-дневных послаблений снижают распространение COVID-19. Но при этом не уменьшается число тяжелых случаев заболевания. Эффективнее оказался строгий режим социального дистанцирования, если цикл продлится на протяжении 18 месяцев. Это предотвратит новые случаи заражения и уменьшит число жертв.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые создали супермаску, убивающую COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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