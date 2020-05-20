Ученые предложили лучший способ победить пандемию 

Международная группа ученых предложила самый оптимальный вариант борьбы с распространением коронавируса. По мнению специалистов, необходимо чередовать карантин и период его смягчения на протяжении полутора лет.

Это поможет снизить ущерб экономике и препятствовать пандемии. Ученые отметили, что строгие карантинные меры позволяют уменьшить нагрузку на системы здравоохранения, но при этом негативно сказываются на экономике. А полная отмена ограничений усиливает риск распространения вируса. В связи с этим необходим компромисс. Например, чередование строго социального дистанцирования и частичного снятия ограничений.

Группа ученых рассмотрела три сценария борьбы с пандемией: без вмешательства, умеренные ограничения с последующим смягчением и карантин с последующим смягчением. Оказалось, что цикл 50-дневных умеренных ограничений и 30-дневных послаблений снижают распространение COVID-19. Но при этом не уменьшается число тяжелых случаев заболевания. Эффективнее оказался строгий режим социального дистанцирования, если цикл продлится на протяжении 18 месяцев. Это предотвратит новые случаи заражения и уменьшит число жертв.