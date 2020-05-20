Врач Александр Мясников , известный зрителям как доктор Мясников из телепередачи «О самом главном», объяснил, почему произнес фразу «Кому положено умереть — помрут». Истинный смысл высказывания специалист раскрыл в публикации в Telegram-канале.

«Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, о их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня», — отметил официальный представитель информационного центра по коронавирусу. Он подчеркнул, что произнес указанную фразу, но слова были вырваны из контекста, и это привело к искажению смысла.

По словам Мясникова, своим выступлением он хотел донести до общественности, что «не надо искать в каждом чихе коронавирус» и что новое заболевание не должно вызывать чрезмерную панику у людей.

«Факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей, увы, скоротечной жизни, и надо просто жить, радоваться этой жизни», — добавил врач.

Доктор заключил, что слушавшие его люди все поняли правильно, а те, кто «хочет заткнуть ему рот постоянной дискредитацией и передергиванием его слов», этого не добьются, так как у него «большой запас прочности».

В выпуске YouTube-шоу «Спасибо, доктор!» от 19 мая Мясников отметил, что выявить антитела можно только через 10-12 дней после заражения, а их отсутствие не означает, что человек не заражен. Врач посоветовал просто жить, так как «мы все равно все переболеем», а «кому положено умереть — помрут». Высказывание вызвало негативную реакцию у части пользователей соцсетей.