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Предложен лучший способ справиться с пандемией 

Lenta.ru 1 час назад
Международная группа ученых предложила наиболее успешную и эффективную стратегию борьбы с распространением COVID-19. Компромиссный вариант, который помогает снизить ущерб экономике и препятствовать пандемии, заключается в чередовании карантина и периода его смягчения в течении полутора лет. Статья исследователей опубликована в European Journal of Epidemiology.
Авторы статьи согласны с тем, что долговременные карантинные меры помогают снизить нагрузку на системы здравоохранения и в то же время имеют неблагоприятные последствия для экономики. Но смягчение или полная отмена режима самоизоляции и карантина усиливает риск дальнейшего распространения заболевания.
По мнению ученых, лучшей альтернативой может служить чередование строгого социального дистанцирования и частичного снятия ограничений.
Чтобы определить наиболее оптимальную продолжительность периодов карантина и послаблений, исследователи воспользовались моделью, которая учитывает многие параметры и позволяет спрогнозировать распространение COVID-19 в 16 странах из различных регионов планеты. Они оценили 18-месячный эффект от различных подходов по сдерживанию пандемии на уровень госпитализации и число пациентов, требующих интенсивную терапию.
Ученые рассмотрели три сценария: без вмешательства, циклы умеренных ограничений с последующим смягчением и циклы строгого карантина с последующим смягчением. Значение индекса репродукции вируса (R0) в отсутствие вмешательства приравнивалось к 2,2, то есть один человек с COVID-19, в среднем, может заразить 2,2 человека. При умеренном и строгом карантине R0 рассматривался как равный 0,8 и 0,5, соответственно.
Выяснилось, что цикл 50-дневных умеренных ограничений и 30-дневных послаблений уменьшают распространение вируса, однако не помогают в уменьшении числа тяжелых случаев ниже допустимого предела. Период строгого режима социального дистанцирования оказался намного эффективнее и предотвращает большое число новых инфекций и смертей, если цикл продлится в течение 18 месяцев. Такой график хорошо подходит для стран с низким уровнем дохода, сокращая неблагоприятное влияние на экономику, заключают исследователи.
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