Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голикова заявила о разработке 47 вакцин от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 39 2 часа назад
Голикова заявила о разработке 47 вакцин от COVID-19
Фото: РИА Новости
В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса. Об этом заявила заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости в среду, 20 мая.
По ее словам, работа над вакцинами проходит на 14 платформах.
«Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат», — отметила Голикова на заседании Совета Федерации.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обозначил сроки появления вакцины от коронавируса. По его словам, она появится к концу июля в случае успешных клинических испытаний. Мурашко добавил, что уже есть «обнадеживающие» результаты, которые говорят о том, что тестирование может вскоре выйти на финальную стадию.
Всего, по последним данным, в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.
Видео дня. Почему болит желудок
Последние новости
В России зафиксировали 8764 новых случая заражения коронавирусом В России зафиксировали 8764 новых случая заражения коронавирусом Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии Названы прорывные направления будущего технологического прогресса в России Названы прорывные направления будущего технологического прогресса в России
Коронавирус , Новости , Татьяна Голикова , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предложен лучший способ справиться с пандемией
Предложен лучший способ справиться с пандемией
Названы самые опасные болезни при COVID-19
Названы самые опасные болезни при COVID-19
В РФ выявлено первое повторное заражение COVID-19
В РФ выявлено первое повторное заражение COVID-19
Когда родинки становятся опасными
Когда родинки становятся опасными
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение