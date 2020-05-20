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В Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса от животного к человеку.

Инцидент произошел на звероводческой ферме, где норка заразила COVID-19 человека.

Коронавирус выявили у норок еще в апреле. Животных тестировали после проявления у них симптомов болезни, включая затрудненное дыхание.

В качестве мер предосторожности доступ к ферме, где находилось более 20 зверьков, ограничили. Тогда власти заявили, что риск передачи коронавируса от норок человеку отсутствует.

Вскоре после выявленного случая министр сельского хозяйства Нидерландов признала, что рекомендации, выпущенные ведомством ранее, неверны. Однако эксперт также добавила, что риск передачи COVID-19 от животного человеку по-прежнему минимален. Главный путь передачи коронавирусной инфекции — воздушно-капельный.