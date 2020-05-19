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Россиянин рассказал о повторном заражении коронавирусом 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянин рассказал о повторном заражении COVID-19
Фото: Lenta.ru
Россиянин Андрей Василенко, переболевший коронавирусной инфекцией в декабре, рассказал о повторном заражении COVID-19. Свой рассказ он опубликовал на Facebook.
По словам Василенко, первый раз он заразился коронавирусом накануне Нового года, прилетев к семье из США. Тогда он не знал, что перенес коронавирус, но в марте сдал тест на антитела, которые показали, что перенесенная им пневмония была вызвана COVID-19. Во второй раз Василенко заразился коронавирусом при посещении частной клиники, где, среди прочего, сдают анализы на коронавирус.
«Заразился невзирая на то, что был в маске и перчатках», — отметил он, не уточнив, где он находится сейчас: в Москве или за границей.
Василенко уточнил, что во второй раз инфекция протекает у него в более легкой форме и «без главных симптомов», таких как насморк, потеря вкуса и обоняние. Он добавил, что лечится дома, а также рассказал о препаратах, которые он принимает «по своей схеме».
«Через пару недель будут в норме», — написал Василенко в комментариях к записи.
По официальным данным на утро 19 мая, в стране 76 130 человек выздоровели, 2837 пациентов не смогли справиться с болезнью. Всего, по информации портала стопкоронавирус.рф, в стране зафиксировано 299 941 случаев заражения.
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Коронавирус , Андрей Василенко
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