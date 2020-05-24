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Врач Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова Борис Теплых регулярно делится на своей странице в Facebook историями о работе с больными коронавирусом. "Рамблер" рассказывает одну из них.

Медик поделился историей мужчины, который уже месяц лежит в реанимации.

"Ночью деканулировали пациента уже месяц лежащего в реанимации, видел, как в его глазах гасла надежда, как начал отказывать от еды, так как ему все надоело, сам где-то внутри начал переставать верить. Тот пациент, где я играл в Лего из трубочек и колбочек", — рассказал Теплых.

По словам врача, чем дольше пациент находится в реанимации, тем хуже прогнозы его выздоровления. Однако сейчас у него начался "новый этап".

"Пациент съел тарелку каши на завтрак и встретил меня взглядом сильным и уверенным. Держись, мой пожилой джентельмен".

В комментариях Теплых написал, что сейчас нет четкого понимания, как лечить тяжелых больных.

"Расцвет персонализированной медицины", — заключил медик.

Кроме того, врач высказал свое мнение по поводу вентиляции: стоит ли ее заклеивать.