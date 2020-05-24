Врач Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова Борис Теплых регулярно делится на своей странице в Facebook историями о работе с больными коронавирусом. "Рамблер" рассказывает одну из них.
Медик поделился историей мужчины, который уже месяц лежит в реанимации.
"Ночью деканулировали пациента уже месяц лежащего в реанимации, видел, как в его глазах гасла надежда, как начал отказывать от еды, так как ему все надоело, сам где-то внутри начал переставать верить. Тот пациент, где я играл в Лего из трубочек и колбочек", — рассказал Теплых.
По словам врача, чем дольше пациент находится в реанимации, тем хуже прогнозы его выздоровления. Однако сейчас у него начался "новый этап".
"Пациент съел тарелку каши на завтрак и встретил меня взглядом сильным и уверенным. Держись, мой пожилой джентельмен".
В комментариях Теплых написал, что сейчас нет четкого понимания, как лечить тяжелых больных.
"Расцвет персонализированной медицины", — заключил медик.
Кроме того, врач высказал свое мнение по поводу вентиляции: стоит ли ее заклеивать.
"Господа, если у вас неправильно работает вентиляция и пахнет от соседей, то это не повод ее заклеивать и проветривать через окна. Интересно, как вы проветриваете через окна туалеты и ванные комнаты?! А это повод призвать эксплуатационную компанию и заставить прочистить вент. стояки, отремонтировать там, где они оказались заложены нерадивыми соседями. И самое простое — поставить вентиляционные решетки с обратными клапанами. Можно сделать многое, если хочешь получить результат. И только у «богинь» один ответ — заклеить".