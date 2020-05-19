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Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Группа ученых из США и Швейцарии рассказали, какие люди невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет журнал Nature.
Специалисты обнаружили, что в крови людей, переболевших SARS в 2003 году, есть антитела, которые способны нейтрализовать новый коронавирус. В своей статье они рассказывают о перекрестном иммунитете к различным коронавирусам, провоцирующим острый респираторный синдром.
В ходе экспериментов выяснилось, что человек, сумевший излечиться от одного вируса, оказывается невосприимчивым к другому. Антитела, содержащиеся в их крови, ускоряют нейтрализацию вируса и препятствуют его мутации.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названы сроки окончания эпидемии в России.
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