Группа ученых из США и Швейцарии рассказали, какие люди невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет журнал Nature.

Специалисты обнаружили, что в крови людей, переболевших SARS в 2003 году, есть антитела, которые способны нейтрализовать новый коронавирус. В своей статье они рассказывают о перекрестном иммунитете к различным коронавирусам, провоцирующим острый респираторный синдром.

В ходе экспериментов выяснилось, что человек, сумевший излечиться от одного вируса, оказывается невосприимчивым к другому. Антитела, содержащиеся в их крови, ускоряют нейтрализацию вируса и препятствуют его мутации.