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В России снижается число новых случаев коронавируса 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
В России снижается число новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
За прошедшие сутки в России зарегистрировано 9263 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом 43,1% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью излечились 5921 человек, умерли — 115.
По регионам число новых случаев распределилось следующим образом:
  • Москва — 3545
  • Московская область — 898
  • Санкт-Петербург — 453
  • Нижегородская область — 260
  • Свердловская область — 138
  • Ростовская область — 131
  • Калужская область — 114
  • Брянская область — 112
  • Ярославская область — 109
  • Саратовская область — 109
  • Иркутская область — 97
  • Ульяновская область — 96
  • Челябинская область — 96
  • Республика Дагестан — 93
  • Краснодарский край — 93
  • Тульская область — 92
  • Республика Башкортостан — 92
  • Рязанская область — 91
  • Республика Татарстан — 88
  • Волгоградская область — 86
  • Тамбовская область — 85
  • Владимирская область — 83
  • Ленинградская область — 81
  • Курская область — 80
  • Республика Северная Осетия — 77
  • Чувашская Республика — 76
  • Новосибирская область — 76
  • Пензенская область — 73
  • Архангельская область — 72
  • Ставропольский край — 70
  • Белгородская область — 69
  • Красноярский край — 69
  • Самарская область — 65
  • Приморский край — 63
  • Кабардино-Балкарская Республика — 62
  • Липецкая область — 58
  • Ямало-Ненецкий АО — 58
  • Ханты-Мансийский АО — 56
  • Омская область — 53
  • Пермский край — 52
  • Республика Тыва — 52
  • Хабаровский край — 52
  • Воронежская область — 51
  • Смоленская область — 51
  • Республика Марий Эл — 50
  • Республика Ингушетия — 46
  • Тюменская область — 46
  • Забайкальский край — 45
  • Республика Саха (Якутия) — 45
  • Алтайский край — 44
  • Республика Коми — 39
  • Оренбургская область — 38
  • Астраханская область — 34
  • Республика Мордовия — 34
  • Новгородская область — 33
  • Орловская область — 32
  • Калининградская область — 32
  • Республика Адыгея — 31
  • Псковская область — 27
  • Республика Бурятия — 25
  • Республика Хакасия — 25
  • Вологодская область — 23
  • Ивановская область — 22
  • Чеченская Республика — 20
  • Камчатский край — 20
  • Тверская область — 19
  • Мурманская область — 18
  • Томская область — 16
  • Костромская область — 13
  • Республика Крым — 13
  • Кировская область — 12
  • Карачаево-Черкесская Республика — 11
  • Удмуртская Республика — 11
  • Курганская область — 11
  • Амурская область — 9
  • Республика Карелия — 8
  • Магаданская область — 7
  • Сахалинская область — 6
  • Еврейская АО — 6
  • Кемеровская область — 5
  • Севастополь — 4
  • Ненецкий АО — 3
  • Республика Алтай — 3
За все время в России зафиксировано 299 941 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 2837, выздоровели 76 130 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что спрогнозирован срок окончания пандемии в России.
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