В России снижается число новых случаев коронавируса 

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За прошедшие сутки в России зарегистрировано 9263 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом 43,1% пациентов не имели клинических симптомов. Полностью излечились 5921 человек, умерли — 115.

По регионам число новых случаев распределилось следующим образом:

Москва — 3545

Московская область — 898

Санкт-Петербург — 453

Нижегородская область — 260

Свердловская область — 138

Ростовская область — 131

Калужская область — 114

Брянская область — 112

Ярославская область — 109

Саратовская область — 109

Иркутская область — 97

Ульяновская область — 96

Челябинская область — 96

Республика Дагестан — 93

Краснодарский край — 93

Тульская область — 92

Республика Башкортостан — 92

Рязанская область — 91

Республика Татарстан — 88

Волгоградская область — 86

Тамбовская область — 85

Владимирская область — 83

Ленинградская область — 81

Курская область — 80

Республика Северная Осетия — 77

Чувашская Республика — 76

Новосибирская область — 76

Пензенская область — 73

Архангельская область — 72

Ставропольский край — 70

Белгородская область — 69

Красноярский край — 69

Самарская область — 65

Приморский край — 63

Кабардино-Балкарская Республика — 62

Липецкая область — 58

Ямало-Ненецкий АО — 58

Ханты-Мансийский АО — 56

Омская область — 53

Пермский край — 52

Республика Тыва — 52

Хабаровский край — 52

Воронежская область — 51

Смоленская область — 51

Республика Марий Эл — 50

Республика Ингушетия — 46

Тюменская область — 46

Забайкальский край — 45

Республика Саха (Якутия) — 45

Алтайский край — 44

Республика Коми — 39

Оренбургская область — 38

Астраханская область — 34

Республика Мордовия — 34

Новгородская область — 33

Орловская область — 32

Калининградская область — 32

Республика Адыгея — 31

Псковская область — 27

Республика Бурятия — 25

Республика Хакасия — 25

Вологодская область — 23

Ивановская область — 22

Чеченская Республика — 20

Камчатский край — 20

Тверская область — 19

Мурманская область — 18

Томская область — 16

Костромская область — 13

Республика Крым — 13

Кировская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 11

Удмуртская Республика — 11

Курганская область — 11

Амурская область — 9

Республика Карелия — 8

Магаданская область — 7

Сахалинская область — 6

Еврейская АО — 6

Кемеровская область — 5

Севастополь — 4

Ненецкий АО — 3

Республика Алтай — 3

За все время в России зафиксировано 299 941 случаев коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 2837, выздоровели 76 130 человек.