Назван ускоряющий выздоровление от COVID-19 препарат

Применение интерферона заметно ускоряет выздоровление больных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Frontiers in Immunology.

Медики применяли интерферон-α2b или арбидол для лечения 77 взрослых пациентов, поступивших в одну из клиник китайского Уханя в период с 16 января по 20 февраля. Больные получали либо 5 миллиграмм интерферона-α2b в сутки, либо 200 миллиграмм арбидола три раза в день, либо комбинацию из интерферона-α2b и арбидола. Согласно выводам, лечение с интерфероном-α2b, применяемое с арбидолом или без, ускоряло выздоровление пациентов приблизительно на семь дней.

В научной работе утверждается, что применение интерферона-α2b существенно снижало количество обнаруживаемых в верхних дыхательных путях частиц SARS-CoV-2. Согласно предварительным данным, названное средство демонстрировало стабильную эффективность для всех пациентов, вне зависимости от пола, возраста и наличия хронических заболеваний.

В заявлении канадских специалистов, принимавших участие в исследовании, говорится, что интерферон применялся и для лечения атипичной пневмонии. В частности, используемый в 2003 году в клиниках Торонто (Канада) препарат показал эффективность при лечении пациентов с ОРВИ.

Специалисты обратили внимание, что исследование имело экспериментальный и неконтролируемый характер ввиду отсутствия эффективного и рекомендованного препарата для лечения COVID-19. В этой связи ученые рекомендовали провести независимые рандомизированные исследования, которые бы доказали или опровергли пользу интерферона.