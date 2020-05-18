Найден способ вернуть прежнюю жизнь после COVID-19 

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди с легкими нарушениями дыхательной системы могут вернуться к прежней жизни с помощью постепенных тренировок с медленным увеличением физической активности. Такой способ для них раскрыл в беседе с «Российской газетой» заведующий кафедрой пульмонологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге, доктор медицинских наук, профессор Александр Емельянов

По его словам, все зависит от выраженности нарушений в каждом конкретном случае. Тем переболевшим, кто может вернуться к тренировкам, следует заниматься под наблюдением врача. Так профессор ответил на вопрос о том, доступны ли будут людям, поборовшим коронавирус, виды спорта и хобби, требующие больших дыхательных нагрузок — например, горный туризм или дайвинг.

«Для полного восстановления функции легких рекомендуется дыхательная гимнастика», — подчеркнул Емельянов. Кроме того, большое значение имеет полный отказ от курения, в особенности для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. После выздоровления от COVID-19 он рекомендовал принимать витамины А, Е, С, D и ряд микроэлементов для укрепления иммунитета.

По мнению врача-эндокринолога Залины Гусовой, в период эпидемии необходимо питаться часто и дробно, исключая жирную пищу и приготовление на сковороде с маслом. Основой питания в данный период должна стать белковая пища, овощи и некоторое количество медленно усваиваемых углеводов, отмечала специалист.