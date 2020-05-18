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Эпидемиологи назвали недостаток массовых тестов на коронавирус 

Диана Товсепова 3 часа назад
Массовое тестирование населения на коронавирусную инфекцию может привести к неправильному пониманию уровня распространения эпидемии. Об этом заявили заявили эпидемиолог Дженнифер Маклахлан и представитель ВОЗ Бенджамин Коуи.
Специалисты отнесли к недостаткам такого тестирования высокую вероятность ложных результатов и пока непонятную природу ложноотрицтельных тестов. Полученные в результате тестирования ложные данные могут приводить к неправильному лечению.
Причинами ложных тестов Коуи и Маклахан считают человеческие ошибки вроде загрязнения генетического материала и специфические реакции организма, которые могут произойти если у пациента есть еще какой-то вирус.
При этом, по их словам, даже очень качественный тест с точностью до 99,9% дает один ложноотрицательный результат на тысячу, а при массовых тестированиях цена такой ошибки будет велика, потому как якобы не зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию.
Люди получившие отрицательный тест чаще пренебрегают карантинными мерами, а в случае если результат был ложным, это становится опасно для окружающих.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вирус передается и через разговор.
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Коронавирус , Видео , ВОЗ
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