Массовое тестирование населения на коронавирусную инфекцию может привести к неправильному пониманию уровня распространения эпидемии. Об этом заявили заявили эпидемиолог Дженнифер Маклахлан и представитель ВОЗ Бенджамин Коуи.

Специалисты отнесли к недостаткам такого тестирования высокую вероятность ложных результатов и пока непонятную природу ложноотрицтельных тестов. Полученные в результате тестирования ложные данные могут приводить к неправильному лечению.

Причинами ложных тестов Коуи и Маклахан считают человеческие ошибки вроде загрязнения генетического материала и специфические реакции организма, которые могут произойти если у пациента есть еще какой-то вирус.

При этом, по их словам, даже очень качественный тест с точностью до 99,9% дает один ложноотрицательный результат на тысячу, а при массовых тестированиях цена такой ошибки будет велика, потому как якобы не зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию.

Люди получившие отрицательный тест чаще пренебрегают карантинными мерами, а в случае если результат был ложным, это становится опасно для окружающих.