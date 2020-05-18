Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван недостаток массового тестирования на коронавирус 

Lenta.ru 3 часа назад
Массовое тестирования на COVID-19 может привести к неправильной трактовке уровня распространения пандемии. Об этом в статье для издания The Conversation заявили эпидемиолог Дженнифер МакЛахлан (Jennifer MacLachlan) и представитель ВОЗ Бенджамин Коуи (Benjamin Cowie).
К недостаткам массового диагностирования на коронавирус специалисты отнесли относительно высокую вероятность получения ложных тестов и отсутствие полного понимания природы ложноотрицательных тестов. Скрининговые тесты на COVID-19, как правило, повторяются, чтобы максимально уменьшить вероятность ошибки. Полученные в результате тестирования ложные данные могут привести к неправильному лечению.
Причинами ложных срабатываний тестов на COVID-19 МакЛахлан и Коуи назвали человеческие и системные ошибки при диагностировании (например, загрязнение генетического материала в лаборатории) и специфическую реакцию организма. Последнее происходит в том случае, когда помимо коронавируса пациент имеет другое вирусное заболевание.
В статье говорится, что даже очень хороший тест с точностью до 99,9 процентов дает один неправильный результат на тысячу случаев. При высокой степени заразности COVID-19 и большом числе тестируемых цена ошибки может быть слишком велика. Медики заметили, что больной при получении ложноотрицательного теста может оказаться распространителем инфекции, так как он получает заключение о том, что не болен коронавирусом.
Специалисты подчеркнули, что при получении ложноположительного результата пациент будет думать, что переболел COVID-19, и его организм выработал необходимые антитела. В этом случае, по мнению врачей, неадекватно оценивая состояние своего здоровья, он будет пренебрегать карантинными мерами и практикой социального дистанцирования.
Последние новости
Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби Обнаружено приносящее счастье в эпоху пандемии хобби Предсказано появление максимально простого въезда в Россию Предсказано появление максимально простого въезда в Россию Мишустин объявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений Мишустин объявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Комментарии
Коронавирус , Видео , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявлены новые официальные симптомы COVID-19
Объявлены новые официальные симптомы COVID-19
Названа замена медицинским перчаткам
Названа замена медицинским перчаткам
Описан сценарий «тихого» распространения COVID-19
Описан сценарий «тихого» распространения COVID-19
Описан сценарий «тихого» распространения COVID-19
Описан сценарий «тихого» распространения COVID-19
Мясников раскритиковал ношение перчаток
Мясников раскритиковал ношение перчаток
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
В России выявлены новые случаи коронавируса
00:17
В России выявлены новые случаи коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение