Доказана связь COVID-19 и загадочного синдрома у детей 

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) официально подтвердил связь нового воспалительного синдрома, выявленного у многих детей по всей стране, и коронавируса. Об этом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам мэра, медицинские власти страны и раньше подозревали связь этих заболеваний, однако провели исследование, чтобы на 100 процентов удостовериться в своих предположениях. Всего в штате Нью-Йорк синдром системного воспалительного ответа был зафиксирован у 145 детей, у 67 из которых уже выработались антитела.

Он также указал и новые симптомы болезни, о которых медики не сообщали ранее. Кроме уже зафиксированных множественных воспалений, жара, рвоты, сыпи и болей в животе де Блазио назвал изменения в эмоциональном поведении детей, опухшие конечности, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, потрескавшиеся губы и покрасневший язык.

Ранее губернатор региона Эндрю Куомо сообщил о 100 заболевших детях. По его словам, большая часть из них — в возрасте от 5 до 14 лет. При этом трое несовершеннолетних с воспалительным синдромом скончались. Среди них были 18-летняя девушка, семилетний и восьмилетний мальчики.

Такая ситуация наблюдается не только в США. Ранее власти Франции официально заявили о 17 подобных случаях в Париже. Там вспышку также связывали с распространением эпидемии COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в США выявлено почти 1,5 миллиона случаев заражения COVID-19, при этом почти 90 тысяч пациентов с таким диагнозом скончались, а свыше 272 тысяч выздоровели и были выписаны из больниц.