Названа опасность COVID-19 для гипертоников

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В интервью порталу стопкоронавирус.рф медик отметил, что после начала пандемии появилась информация о связи между гипертонией и риском тяжелого течения COVID-19. Специалист объяснил это тем, что высокое давление является фактором развития сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта.

"Даже в условиях самоизоляции (гипертоникам необходимо. — Прим.ред.) обеспечивать достаточный уровень физической активности, что вполне реально и в условиях небольшой квартиры", — посоветовал Бойцов.

Он подчеркнул, что даже во время эпидемии гипертоникам необходимо принимать предписанные лечащим врачом препараты.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ, в мире заражены около четырех с половиной миллиона человек, из которых почти 306 тысяч умерли.

Россия занимает второе место по числу инфицированных. В стране насчитывается 281 752 случая заражения коронавирусом, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.

Из-за эпидемии во многих российских регионах введен пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.

В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.