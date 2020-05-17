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В Минздраве предостерегли гипертоников во время эпидемии 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Названа опасность COVID-19 для гипертоников
Фото: РИА Новости
Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Сергей Бойцов рассказал, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
В интервью порталу стопкоронавирус.рф медик отметил, что после начала пандемии появилась информация о связи между гипертонией и риском тяжелого течения COVID-19. Специалист объяснил это тем, что высокое давление является фактором развития сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта.
"Даже в условиях самоизоляции (гипертоникам необходимо. — Прим.ред.) обеспечивать достаточный уровень физической активности, что вполне реально и в условиях небольшой квартиры", — посоветовал Бойцов.
Он подчеркнул, что даже во время эпидемии гипертоникам необходимо принимать предписанные лечащим врачом препараты.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По данным ВОЗ, в мире заражены около четырех с половиной миллиона человек, из которых почти 306 тысяч умерли.
Россия занимает второе место по числу инфицированных. В стране насчитывается 281 752 случая заражения коронавирусом, 2631 человек скончался, более 67 тысяч пациентов выздоровели.
Из-за эпидемии во многих российских регионах введен пропускной режим, в некоторых субъектах при выходе из дома необходимо носить маски.
В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Коронавирус , Сергей Бойцов , Минздрав РФ
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