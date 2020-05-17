В России родился младенец с коронавирусом

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В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.

Отмечается, что женщина заразились коронавирусом еще до рождения ребенка. Сейчас мать и малыш находятся дома под медицинским наблюдении.

В Северной Осетии коронавирусом заразились 2165, скончались 15 человек.