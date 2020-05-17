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В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 16 36 минут назад
В России родился младенец с коронавирусом
Фото: depositphotos.com
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Отмечается, что женщина заразились коронавирусом еще до рождения ребенка. Сейчас мать и малыш находятся дома под медицинским наблюдении.
В Северной Осетии коронавирусом заразились 2165, скончались 15 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Коронавирус , Новости , Минздрав РФ , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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