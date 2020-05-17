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Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Первыми кандидатами на вакцинацию от коронавируса в России станут люди с низким уровнем антител. Об этом сообщил глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, пишет НСН.
«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?» — сказал он. По словам Зуев, именно для этого и делаются тесты на антитела.
Как отметил ученый, вакцинация будет необходима в первую очередь людям, которые находятся в группе риска. В частности, речь идет о врачах, а также людях, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей, например кассиры, волонтеры, водители такси.
Зуев также считает, что впоследствии от коронавируса будут вакцинироваться как от гриппа.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России могут создать вакцину от коронавируса уже к концу лета. Препарат будет вводиться в правое плечо. Отмечается, что если COVID-19 станет сезонным заболеванием, то вакцина попадет в национальный календарь прививок. Перед этим директор научного центра подчеркивал, что борьба с распространением коронавируса в России, скорее всего, не завершится летом. Гинцбург отмечал, что инфекция останется в человеческой популяции на всю оставшуюся жизнь.
Как свидетельствует статистика оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9200 новых случаев COVID-19, 17 мая медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.
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Коронавирус , Александр Гинцбург
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