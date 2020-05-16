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Опубликована статистика по новым случаям COVID-19 в России 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликована статистика по новым случаям COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в России. Оперативный штаб сообщает, что РФ было выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.
Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровело 4940 человек.
По регионам статистика распределилась так:
  • Москва — 3505
  • Московская область — 937
  • Санкт-Петербург — 525
  • Нижегородская область — 229
  • Ростовская область — 112
  • Саратовская область — 107
  • Свердловская область — 105
  • Тульская область — 101
  • Калужская область — 99
  • Мурманская область — 93
  • Ярославская область — 92
  • Краснодарский край — 92
  • Рязанская область — 91
  • Республика Башкортостан — 89
  • Республика Дагестан — 88
  • Приморский край — 87
  • Волгоградская область — 86
  • Брянская область — 85
  • Республика Татарстан — 84
  • Ханты-Мансийский АО — 83
  • Тамбовская область — 82
  • Чувашская Республика — 81
  • Курская область — 78
  • Ульяновская область — 78
  • Белгородская область — 76
  • Республика Северная Осетия — 73
  • Ленинградская область — 72
  • Кабардино-Балкарская Республика — 71
  • Самарская область — 70
  • Челябинская область — 69
  • Ивановская область — 68
  • Владимирская область — 65
  • Новосибирская область — 64
  • Республика Саха (Якутия) — 63
  • Красноярский край — 61
  • Ставропольский край — 59
  • Пензенская область — 56
  • Тверская область — 53
  • Орловская область — 52
  • Архангельская область — 52
  • Республика Марий Эл — 52
  • Пермский край — 52
  • Липецкая область — 50
  • Ямало-Ненецкий АО — 50
  • Хабаровский край — 50
  • Тюменская область — 45
  • Смоленская область — 41
  • Республика Бурятия — 41
  • Республика Адыгея — 40
  • Омская область — 40
  • Воронежская область — 39
  • Астраханская область — 39
  • Республика Хакасия — 38
  • Алтайский край — 38
  • Вологодская область — 37
  • Республика Калмыкия — 37
  • Республика Ингушетия — 36
  • Калининградская область — 35
  • Кировская область — 35
  • Оренбургская область — 35
  • Забайкальский край — 32
  • Республика Тыва — 30
  • Республика Коми — 29
  • Чеченская Республика — 27
  • Республика Мордовия — 25
  • Иркутская область — 25
  • Псковская область — 19
  • Карачаево-Черкесская Республика — 18
  • Камчатский край — 18
  • Новгородская область — 14
  • Удмуртская Республика — 14
  • Томская область — 14
  • Республика Крым — 13
  • Кемеровская область — 11
  • Костромская область — 8
  • Республика Карелия — 8
  • Амурская область — 8
  • Курганская область — 6
  • Чукотский АО — 5
  • Республика Алтай — 4
  • Магаданская область — 3
  • Сахалинская область — 3
  • Еврейская АО — 3
За все время в России было выявлено 272043 случая коронавируса. Полностью вылечились 63166 человек, зафиксировано 2537 летальных случаев.
Ранее "Рамблер" писал, что Малышева назвала самый тяжелый симптом коронавируса.
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