Опубликована статистика по новым случаям COVID-19

Стало известно число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в России. Оперативный штаб сообщает, что РФ было выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.
Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровело 4940 человек.
По регионам статистика распределилась так:
- Москва — 3505
- Московская область — 937
- Санкт-Петербург — 525
- Нижегородская область — 229
- Ростовская область — 112
- Саратовская область — 107
- Свердловская область — 105
- Тульская область — 101
- Калужская область — 99
- Мурманская область — 93
- Ярославская область — 92
- Краснодарский край — 92
- Рязанская область — 91
- Республика Башкортостан — 89
- Республика Дагестан — 88
- Приморский край — 87
- Волгоградская область — 86
- Брянская область — 85
- Республика Татарстан — 84
- Ханты-Мансийский АО — 83
- Тамбовская область — 82
- Чувашская Республика — 81
- Курская область — 78
- Ульяновская область — 78
- Белгородская область — 76
- Республика Северная Осетия — 73
- Ленинградская область — 72
- Кабардино-Балкарская Республика — 71
- Самарская область — 70
- Челябинская область — 69
- Ивановская область — 68
- Владимирская область — 65
- Новосибирская область — 64
- Республика Саха (Якутия) — 63
- Красноярский край — 61
- Ставропольский край — 59
- Пензенская область — 56
- Тверская область — 53
- Орловская область — 52
- Архангельская область — 52
- Республика Марий Эл — 52
- Пермский край — 52
- Липецкая область — 50
- Ямало-Ненецкий АО — 50
- Хабаровский край — 50
- Тюменская область — 45
- Смоленская область — 41
- Республика Бурятия — 41
- Республика Адыгея — 40
- Омская область — 40
- Воронежская область — 39
- Астраханская область — 39
- Республика Хакасия — 38
- Алтайский край — 38
- Вологодская область — 37
- Республика Калмыкия — 37
- Республика Ингушетия — 36
- Калининградская область — 35
- Кировская область — 35
- Оренбургская область — 35
- Забайкальский край — 32
- Республика Тыва — 30
- Республика Коми — 29
- Чеченская Республика — 27
- Республика Мордовия — 25
- Иркутская область — 25
- Псковская область — 19
- Карачаево-Черкесская Республика — 18
- Камчатский край — 18
- Новгородская область — 14
- Удмуртская Республика — 14
- Томская область — 14
- Республика Крым — 13
- Кемеровская область — 11
- Костромская область — 8
- Республика Карелия — 8
- Амурская область — 8
- Курганская область — 6
- Чукотский АО — 5
- Республика Алтай — 4
- Магаданская область — 3
- Сахалинская область — 3
- Еврейская АО — 3
За все время в России было выявлено 272043 случая коронавируса. Полностью вылечились 63166 человек, зафиксировано 2537 летальных случаев.
Ранее "Рамблер" писал, что Малышева назвала самый тяжелый симптом коронавируса.