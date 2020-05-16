Опубликована статистика по новым случаям COVID-19

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Стало известно число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки в России. Оперативный штаб сообщает, что РФ было выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.

Зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровело 4940 человек.

Москва — 3505

Московская область — 937

Санкт-Петербург — 525

Нижегородская область — 229

Ростовская область — 112

Саратовская область — 107

Свердловская область — 105

Тульская область — 101

Калужская область — 99

Мурманская область — 93

Ярославская область — 92

Краснодарский край — 92

Рязанская область — 91

Республика Башкортостан — 89

Республика Дагестан — 88

Приморский край — 87

Волгоградская область — 86

Брянская область — 85

Республика Татарстан — 84

Ханты-Мансийский АО — 83

Тамбовская область — 82

Чувашская Республика — 81

Курская область — 78

Ульяновская область — 78

Белгородская область — 76

Республика Северная Осетия — 73

Ленинградская область — 72

Кабардино-Балкарская Республика — 71

Самарская область — 70

Челябинская область — 69

Ивановская область — 68

Владимирская область — 65

Новосибирская область — 64

Республика Саха (Якутия) — 63

Красноярский край — 61

Ставропольский край — 59

Пензенская область — 56

Тверская область — 53

Орловская область — 52

Архангельская область — 52

Республика Марий Эл — 52

Пермский край — 52

Липецкая область — 50

Ямало-Ненецкий АО — 50

Хабаровский край — 50

Тюменская область — 45

Смоленская область — 41

Республика Бурятия — 41

Республика Адыгея — 40

Омская область — 40

Воронежская область — 39

Астраханская область — 39

Республика Хакасия — 38

Алтайский край — 38

Вологодская область — 37

Республика Калмыкия — 37

Республика Ингушетия — 36

Калининградская область — 35

Кировская область — 35

Оренбургская область — 35

Забайкальский край — 32

Республика Тыва — 30

Республика Коми — 29

Чеченская Республика — 27

Республика Мордовия — 25

Иркутская область — 25

Псковская область — 19

Карачаево-Черкесская Республика — 18

Камчатский край — 18

Новгородская область — 14

Удмуртская Республика — 14

Томская область — 14

Республика Крым — 13

Кемеровская область — 11

Костромская область — 8

Республика Карелия — 8

Амурская область — 8

Курганская область — 6

Чукотский АО — 5

Республика Алтай — 4

Магаданская область — 3

Сахалинская область — 3

Еврейская АО — 3 По регионам статистика распределилась так:

За все время в России было выявлено 272043 случая коронавируса. Полностью вылечились 63166 человек, зафиксировано 2537 летальных случаев.