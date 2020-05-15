Иммунолог рассказал о повторном заражении COVID-19 

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Руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин имени Мечникова Михаил Костинов прокомментировал ситуацию с жительницей Бурятии, которая повторно заболела коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению медика, женщина могла изначально попасть в стационар с другой инфекцией.

"Бывает такое, что методика не дает 100%, 4-6% может быть погрешность. Здесь могло быть, что она переболела сначала какой-то вирусной инфекцией с бактериальным осложнением, типа пневмонии. Выходя из стационара, она как раз в инкубационный период попала, и был контакт с COVID в том стационаре, и она заболела сама через две недели COVID-инфекцией", — заявил Костинов.

Врач рассказал, что после болезни иммунитет человека ослаблен. Из-за этого очень большой риск заразиться.

"Человек, который болел респираторной инфекцией, минимум месяц находится в группе риска по присоединению сопутствующих патологий".

Жительницу Бурятии выписали из больницы после двух отрицательных тестов на коронавирус. Через 16 дней у женщины появились признаки ОРВИ. Тест на COVID-19 показал положительный результат.