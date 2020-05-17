Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников назвал единственную эффективную меру защиты от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
Мясников назвал единственную эффективную меру защиты от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил меры индивидуальной защиты от коронавируса и оценил их эффективность. В своем Telegram-канале он напомнил о том, что их важно соблюдать даже во время постепенного снятия введенных из-за пандемии ограничений.
Единственной эффективной мерой защиты от коронавируса Мясников назвал соблюдение социальной дистанции. «Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Опасность поголовного ношения масок в том, что они создают иллюзию защиты. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят!» — предупредил доктор.
Он напомнил о том, что маски — это средство индивидуальной защиты, однако не личной, а «другого индивидуума». Мясников уточнил, что коронавирус может передаваться от носителя и в бессимптомный период, поэтому носить маски важно для того, чтобы предохранять других.
Врач также отметил, что одноразовые перчатки используются не для защиты от COVID-19. По его словам, они нужны для того, чтобы защитить кожу рук от частого применения антисептика. «Вирус точно так же будет передаваться с перчаток на слизистые рта и глаза, если их трогать руками. Перчатки нужно постоянно менять и постоянно обрабатывать антисептиком, иначе они сами станут источником инфекции, причем не только коронавирусной», — добавил Мясников.
Ранее в мае Мясников отреагировал на публикацию издания Financial Times, в которой было сказано, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной статистики. По мнению врача, журналисты использовали статистические данные, сравнение которых не было корректным.
Видео дня. Когда должно насторожить появление синяков
Последние новости
Китайский вирусолог рассказал о сокрытии данных о зараженных в начале пандемии Китайский вирусолог рассказал о сокрытии данных о зараженных в начале пандемии Россиянам предсказали аномально холодную погоду Россиянам предсказали аномально холодную погоду Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Комментарии
Коронавирус , Симптомы коронавируса , COVID-19 , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В аптеках РФ сообщили о дефиците градусников
В аптеках РФ сообщили о дефиците градусников
Названы различия аллергии и коронавируса
Названы различия аллергии и коронавируса
О каких болезнях говорят «облысевшие» брови
О каких болезнях говорят «облысевшие» брови
Комаровский назвал условие для прекращения пандемии
Комаровский назвал условие для прекращения пандемии
Мясников высказался о «смертельных инъекциях»
Мясников высказался о «смертельных инъекциях»
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
В России выявлены новые случаи коронавируса
00:17
В России выявлены новые случаи коронавируса
Коронавирус
Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине
00:57
Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине
Коронавирус
Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
00:18
Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение