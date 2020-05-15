Названы сроки начала «нормальной жизни»

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, что не только лето, но и всю оставшуюся жизнь люди проведут с коронавирусом.

Он отметил, что вопрос заключается в борьбе с инфекцией.

"Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться", — пояснил Гинцбург.

Он напомнил, что в каждой стране действует свой календарь прививок, а на изготовление вакцин выделяется много средств, иначе смертность была бы выше.

По мнению Гинцбурга, вакцина появится в течение нескольких месяцев или до конца года. После этого, коронавирусная инфекция станет управляемой.