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Эпидемиолог рассказал, когда начнется «нормальная жизнь» 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Названы сроки начала «нормальной жизни»
Фото: РИА Новости
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, что не только лето, но и всю оставшуюся жизнь люди проведут с коронавирусом.
Он отметил, что вопрос заключается в борьбе с инфекцией.
"Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться", — пояснил Гинцбург.
Он напомнил, что в каждой стране действует свой календарь прививок, а на изготовление вакцин выделяется много средств, иначе смертность была бы выше.
По мнению Гинцбурга, вакцина появится в течение нескольких месяцев или до конца года. После этого, коронавирусная инфекция станет управляемой.
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Коронавирус , Александр Гинцбург
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