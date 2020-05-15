Россиянин оперировал себя сам из-за пандемии

Российскому студенту-медику пришлось самостоятельно оперировать себя из-за отказа больниц, перепрофилированных под COVID-19.

Ежедневно студент удаляет гной, колет обезболивающее и обрабатывает себе рану.

По данным Baza, в феврале юноша упал с велосипеда и получил двойной открытый перелом ноги. Молодого человека госпитализировали в Мытищинскую городскую больницу и сделали операцию — установили пластину на девяти шурупах. Спустя 16 дней пациента выписали из-за того, что больницу перепрофилировали под прием больных с коронавирусом.

После выписки пластина в теле студента начала расшатываться, нога сильно болела. Пациента все таки приняли в больнице, но удалили лишь один шуруп, — нога продолжала болеть.

Тогда студент направился в травматологию НИИ имени Владимирского, его госпитализировали и должны были установить аппарат Илизирова, но через два дня снова отправили домой, — учреждение также перепрофилировали под коронавирус.