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Россиянину пришлось оперировать себя самостоятельно из-за пандемии 

Мира Маркина 3 часа назад
Россиянин оперировал себя сам из-за пандемии
Фото: РИА Новости
Российскому студенту-медику пришлось самостоятельно оперировать себя из-за отказа больниц, перепрофилированных под COVID-19.
Ежедневно студент удаляет гной, колет обезболивающее и обрабатывает себе рану.
По данным Baza, в феврале юноша упал с велосипеда и получил двойной открытый перелом ноги. Молодого человека госпитализировали в Мытищинскую городскую больницу и сделали операцию — установили пластину на девяти шурупах. Спустя 16 дней пациента выписали из-за того, что больницу перепрофилировали под прием больных с коронавирусом.
После выписки пластина в теле студента начала расшатываться, нога сильно болела. Пациента все таки приняли в больнице, но удалили лишь один шуруп, — нога продолжала болеть.
Тогда студент направился в травматологию НИИ имени Владимирского, его госпитализировали и должны были установить аппарат Илизирова, но через два дня снова отправили домой, — учреждение также перепрофилировали под коронавирус.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус.
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Коронавирус
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