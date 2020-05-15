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Ученые начали прогнозировать тяжесть коронавируса по рентгеновскому снимку 

Ferra.ru 2 часа назад
Тяжесть COVID-19 можно спрогнозировать по рентгену
Фото: Ferra.ru
Издание Mount Sinai опубликовало материал, благодаря которому стало известно о том, что ученые начали прогнозировать тяжесть коронавируса по рентгеновскому снимку. Сообщается, что рентгенография грудной клетки, проведенная у взрослых и людей среднего возраста с коронавирусом, может помочь врачам спрогнозировать, какие пациенты больше подвержены рискам серьезного течения болезни и интубации.
”Мы демонстрируем, насколько ценными могут быть рентгеновские снимки во время этой пандемии, поскольку путем оценки заболевания по частям легких мы можем предсказать результаты, которые потенциально могут помочь надлежащим образом распределить ресурсы и ускорить лечение в самых тяжелых случаях”,
— поделился один из автором исследования, доктор медицинских наук Даниэль Тусси.
Для этого учеными была разработана система подсчета очков, подразумевающая визуальное разделение легких с оценкой степени тяжести коронавирусом. Общий бал, в свою очередь, зависит от того, сколько зон затронул коронавирус. После оценки по балльной шкале следует этап сопоставления с тем, что на самом деле происходило с пациентами по мере прогрессирования болезни.
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