Раскрыта реакция кожи на коронавирус

Испанские дерматологи выяснили, как кожа сигнализирует о заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Focus.

Врачи работали с более 300 зараженными коронавирусом пациентами. Специалисты выяснили, что кожа может по-разному реагировать на заражение.

У 19 процентов пациентов изменения на коже напоминали обморожение. Этот симптом чаще встречался у молодых людей с легким течением заболевания. Подобная реакция кожи проходила без лечения за 12-20 дней.

Специалисты отметили, что еще у 9 процентов пациентов на теле появились высыпания, напоминающие сыпь при ветрянке. Этот симптом связан с умеренным течением заболевания.

У около 19 процентов пациентов появлялись высыпания на коже, которые вызывали зуд и шелушение. Подобная реакция на вирус проявлялась у тяжелых пациентов. Самым опасным симптомом у заболевших был некроз, который чаще всего развивался на пальцах рук и ног, а также вокруг носа, подбородка и ушей.