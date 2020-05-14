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Дерматологи выяснили, как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Раскрыта реакция кожи на коронавирус
Фото: depositphotos.com
Испанские дерматологи выяснили, как кожа сигнализирует о заражении коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Focus.
Врачи работали с более 300 зараженными коронавирусом пациентами. Специалисты выяснили, что кожа может по-разному реагировать на заражение.
У 19 процентов пациентов изменения на коже напоминали обморожение. Этот симптом чаще встречался у молодых людей с легким течением заболевания. Подобная реакция кожи проходила без лечения за 12-20 дней.
Специалисты отметили, что еще у 9 процентов пациентов на теле появились высыпания, напоминающие сыпь при ветрянке. Этот симптом связан с умеренным течением заболевания.
У около 19 процентов пациентов появлялись высыпания на коже, которые вызывали зуд и шелушение. Подобная реакция на вирус проявлялась у тяжелых пациентов. Самым опасным симптомом у заболевших был некроз, который чаще всего развивался на пальцах рук и ног, а также вокруг носа, подбородка и ушей.
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