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Обнародована статистика по новым случаям COVID-19 

Стелла Шмель 2 часа назад
Обнародована статистика по новым случаям COVID-19
Фото: depositphotos.com
За прошедшие сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса. Они были обнаружены в 84 регионах страны. Почти половина (40,6%) не имели никаких клинических проявлений.
Кроме того, зафиксировано 93 летальных исхода. Полностью вылечились 5527 пациентов.
По регионам шкала распределилась так:
стопкоронавирус.рф
Власти рекомендуют продолжать соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в случае крайней необходимости. В общественных местах следует появляться в масках и одноразовых перчатках.
Ранее "Рамблер" писал, что было названо уникальное свойство коронавируса.
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