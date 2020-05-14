Обнародована статистика по новым случаям COVID-19 

За прошедшие сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса. Они были обнаружены в 84 регионах страны. Почти половина (40,6%) не имели никаких клинических проявлений.

Кроме того, зафиксировано 93 летальных исхода. Полностью вылечились 5527 пациентов.

По регионам шкала распределилась так:

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Власти рекомендуют продолжать соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в случае крайней необходимости. В общественных местах следует появляться в масках и одноразовых перчатках.