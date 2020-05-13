Когда защитная маска теряет эффективность 

Видео рассказывает, как правильно носить медицинскую маску. С 12 мая в столице в общественных местах без маски появляться запрещено, но не все знают, как нужно использовать защиту. Следует помнить, что неправильное использование маски ведёт к резкому снижению защитной функции. Медики советует трогать маску как можно реже, не переворачивать её и не спускать на подбородок. Какие ещё ошибки делают люди при использовании масок, узнайте из ролика.