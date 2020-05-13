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Когда защитная маска теряет эффективность 

Елена Красовская 7 часов назад
Видео рассказывает, как правильно носить медицинскую маску. С 12 мая в столице в общественных местах без маски появляться запрещено, но не все знают, как нужно использовать защиту. Следует помнить, что неправильное использование маски ведёт к резкому снижению защитной функции. Медики советует трогать маску как можно реже, не переворачивать её и не спускать на подбородок. Какие ещё ошибки делают люди при использовании масок, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что у врачей, работающих с больными COVID-19, нашли психические отклонения.
Коронавирус , Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ
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