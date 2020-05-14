Кассирша умерла от плевка человека с коронавирусом

Сотрудница кассы железных дорог в Лондоне умерла после того, как на нее плюнул зараженный коронавирусом пассажир. Об этом сообщает издание The Guardian.

Утром 22 марта 47-летняя Белли Муджинга (Belly Mujinga) работала в зале на станции Виктория. К ней и ее коллеге подошел мужчина, который сказал, что болен новой коронавирусной инфекцией, плюнул и кашлянул на кассирш. Через несколько дней после этого обе женщины заразились коронавирусом.

Муджингу госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля женщина скончалась.

Ее коллега сообщила, что они работали без защитной экипировки. Работодатели Муджинги знали, что у нее были проблемы с органами дыхания, но все равно настаивали на том, чтобы она работала в зале и взаимодействовала с пассажирами. Они заставили ее вернуться к работе даже несмотря на то, что ее буквально трясло после инцидента с плевком.

По словам коллег Муджинги, руководство не разрешало пользоваться защитными масками.

Управляющий директор Южных железных дорог и компании Gatwick Express Энджи Долл (Angie Doll) сказала, что безопасность пассажиров и сотрудников ставится на первое место. «Мы следуем последним рекомендациям государства. Мы призываем людей ездить, только если это абсолютно необходимо», — сказала она.

Из-за связанных с коронавирусом ограничений на похоронах Муджинги были всего десять человек, включая мужа Каталая и 11-летнюю дочь Ингрид.

Ранее сообщалось, что водитель Uber из Лондона скончался от коронавирусной инфекции после того, как пассажирка несколько раз кашлянула в его автомобиле. Перед смертью мужчина отправил родным текстовое сообщение, в котором рассказал, что ему страшно и попросил семью молиться за него.