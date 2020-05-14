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Кассирша умерла от коронавируса после плевка зараженного пассажира 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Кассирша умерла от плевка человека с коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Сотрудница кассы железных дорог в Лондоне умерла после того, как на нее плюнул зараженный коронавирусом пассажир. Об этом сообщает издание The Guardian.
Утром 22 марта 47-летняя Белли Муджинга (Belly Mujinga) работала в зале на станции Виктория. К ней и ее коллеге подошел мужчина, который сказал, что болен новой коронавирусной инфекцией, плюнул и кашлянул на кассирш. Через несколько дней после этого обе женщины заразились коронавирусом.
Муджингу госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля женщина скончалась.
Ее коллега сообщила, что они работали без защитной экипировки. Работодатели Муджинги знали, что у нее были проблемы с органами дыхания, но все равно настаивали на том, чтобы она работала в зале и взаимодействовала с пассажирами. Они заставили ее вернуться к работе даже несмотря на то, что ее буквально трясло после инцидента с плевком.
По словам коллег Муджинги, руководство не разрешало пользоваться защитными масками.
Управляющий директор Южных железных дорог и компании Gatwick Express Энджи Долл (Angie Doll) сказала, что безопасность пассажиров и сотрудников ставится на первое место. «Мы следуем последним рекомендациям государства. Мы призываем людей ездить, только если это абсолютно необходимо», — сказала она.
Из-за связанных с коронавирусом ограничений на похоронах Муджинги были всего десять человек, включая мужа Каталая и 11-летнюю дочь Ингрид.
Ранее сообщалось, что водитель Uber из Лондона скончался от коронавирусной инфекции после того, как пассажирка несколько раз кашлянула в его автомобиле. Перед смертью мужчина отправил родным текстовое сообщение, в котором рассказал, что ему страшно и попросил семью молиться за него.
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