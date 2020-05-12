Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

У российских медиков из «красной зоны» выявили психологические проблемы 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
У медиков в России выявили психологические проблемы
Фото: РИА Новости
Около 40 процентов российских врачей, работающих в «красной зоне» с зараженными коронавирусом, имеют психологические проблемы из-за стресса. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
По ее словам, у медиков выявили проблемы, связанные с восприятием стресса, и наличие «невротизирующих различных факторов». Из них примерно у каждого десятого обнаружили депрессию, еще у 10 процентов наблюдается тревожное состояние и нарушения ночного сна.
«То есть приходит психастения, эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия», — объяснила Скворцова. Также она рассказала о симптоме деперсонализации, при котором медработники перестают видеть и ощущать пациента как отдельного индивидуума. В этом случае у них возникает ощущение безликости людей, с которыми приходится работать, что снижает эффективность помощи, заключила глава ФМБА.
По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.
Видео дня. Как правильно чистить уши
Последние новости
Песков заразился коронавирусом Песков заразился коронавирусом В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей Москву похвалили за успехи в борьбе с коронавирусом Москву похвалили за успехи в борьбе с коронавирусом
Комментарии
Коронавирус , Новости , Вероника Скворцова , Федеральное медико-биологическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У врачей в «красной зоне» нашли психические проблемы
У врачей в «красной зоне» нашли психические проблемы
Роспотребнадзор назвал ослабляющую COVID-19 погоду
Роспотребнадзор назвал ослабляющую COVID-19 погоду
Врач рассказал, почему хрустят суставы
Врач рассказал, почему хрустят суставы
Аллергикам помог режим самоизоляции
Аллергикам помог режим самоизоляции
Выявлены ключевые факторы смертности при COVID-19
Выявлены ключевые факторы смертности при COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Можно ли лечить больное горло мороженым
06:04
Можно ли лечить больное горло мороженым
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как могут навредить средства от насморка
06:10
Как могут навредить средства от насморка
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как избавиться от боли в коленях
02:02
Как избавиться от боли в коленях
Народная медицина Болезни и лекарства
Как правильно чистить уши
06:06
Как правильно чистить уши
ЗОЖ
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
«Безнадежный» пациент вылечился от коронавируса
00:22
«Безнадежный» пациент вылечился от коронавируса
Коронавирус
Раскрыто происхождение коронавируса
00:33
Раскрыто происхождение коронавируса
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение