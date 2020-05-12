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Медики предупредили женщин о бесплодии из-за коронавируса 

Екатерина Ёлкина 4 часа назад
Ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University) провели исследование. Об этом пишут "Известия".
По мнению специалистов, коронавирус может оказать серьезное влияние на репродуктивные органы женщины, поскольку проникает в органы мочеполовой системы, которые содержат белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент). Именно благодаря этому белку коронавирус успешно проникает и закрепляется в организме. Он также был найден в печени, почках, ЦНС и легких.
Ученые предупредили, что коронавирус может проникать в яичники, матку, влагалище и плаценту через "повсеместную экспрессию ACE2". Из-за этого может развиться бесплодие.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван новый способ заразиться COVID-19.
Коронавирус , Видео , газета "Известия"
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