Ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University) провели исследование. Об этом пишут "Известия".

По мнению специалистов, коронавирус может оказать серьезное влияние на репродуктивные органы женщины, поскольку проникает в органы мочеполовой системы, которые содержат белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент). Именно благодаря этому белку коронавирус успешно проникает и закрепляется в организме. Он также был найден в печени, почках, ЦНС и легких.

Ученые предупредили, что коронавирус может проникать в яичники, матку, влагалище и плаценту через "повсеместную экспрессию ACE2". Из-за этого может развиться бесплодие.