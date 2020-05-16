Почему маски с клапанами не остановят COVID-19 

В период пандемии COVID-19 многие люди стали приобретать не обычные медицинские маски, а маски с клапанами, будучи уверенными, что они гораздо эффективнее. Однако немногие знают о том, что данное средство защиты не способно остановить коронавирус. Почему? Разбирался "Рамблер".

Как работает маска с клапаном? Вы вдыхаете воздух через фильтры, а выдыхаете через односторонний клапан. За счет этого теплый воздух выходит из маски быстрее, дышать становится легче, а маску носить — проще. Вот только в период пандемии такая маска бесполезна.

Чтобы остановить распространение коронавируса, необходимо сделать так, чтобы люди взаимодействовали друг с другом как можно меньше, дабы число зараженных не возрастало.

Если вы являетесь бессимптомным переносчиком инфекции обычная медицинская маска поможет вам не заразить других людей. Но маска с клапаном с этой задачей не справится из-за того, что клапан свободно пропускает выдыхаемый носителем воздух. Это значит, что инфицированный продолжит распространять COVID-19 точно так же, как если бы он совсем не носил защиты.

Как сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США маски и респираторы с клапанами следует носить в условиях смога, пыли и задымленности. Но распространение COVID-19 такое средство защиты остановить не сможет.