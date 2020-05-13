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Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях» 

РИА Новости и ещё 29 4 часа назад
Мясников высказался о «смертельных инъекциях»
Фото: РИА Новости / Владимир Трефиловв
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников. Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.
"Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать",
— рассказал доктор.
Мясников отметил, что это такой же фейк, как и ложная информация о том, что больных COVID-19 якобы продают на органы.
"По квартирам никто не ходит. В случае необходимости проведения теста, если, например, вы контактировали с вирус-положительным человеком, вас об этом обязательно предупредят",
— пояснил врач.
Если в качестве больного называют знакомого, специалист рекомендует позвонить человеку и уточнить информацию.
"В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами",
— заключил Мясников.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Новости , Александр Мясников
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