Мясников высказался о «смертельных инъекциях»

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Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников . Его слова приведены на портале стопкоронавирус.рф.

"Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать",

— рассказал доктор.

Мясников отметил, что это такой же фейк, как и ложная информация о том, что больных COVID-19 якобы продают на органы.

"По квартирам никто не ходит. В случае необходимости проведения теста, если, например, вы контактировали с вирус-положительным человеком, вас об этом обязательно предупредят",

— пояснил врач.

Если в качестве больного называют знакомого, специалист рекомендует позвонить человеку и уточнить информацию.

"В любом случае вы имеете право просто не открывать дверь. Инопланетяне там или убийцы со шприцами",

— заключил Мясников.

В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.