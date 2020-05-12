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Объяснено повторное заражение коронавирусом 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Объяснено повторное заражение коронавирусом
Фото: РИА Новости
Специалисты объяснили, почему повторные тест на коронавирусную инфекцию дают положительные результаты. Выводы представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний приводит Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Южной Кореи.
По мнению экспертов, люди, у которых повторный тест выявил коронавирус после выздоровления, не опасны для окружающих. Медики отмечают, что тесты дают ложноположительную реакцию. Это связано с тем, в организме остаются старые частицы вируса, на которые реагирует тест.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван новый способ заразиться коронавирусом.
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