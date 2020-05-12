Объяснено повторное заражение коронавирусом 

Специалисты объяснили, почему повторные тест на коронавирусную инфекцию дают положительные результаты. Выводы представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний приводит Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Южной Кореи.

По мнению экспертов, люди, у которых повторный тест выявил коронавирус после выздоровления, не опасны для окружающих. Медики отмечают, что тесты дают ложноположительную реакцию. Это связано с тем, в организме остаются старые частицы вируса, на которые реагирует тест.