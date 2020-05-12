Медики сообщили о возможном бесплодии из-за COVID-19

Соответствующее исследование провели ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University), передают «Известия».

Медики пришли к выводу, что заражение коронавирусом может влиять на репродуктивную систему женщин.

Ученые отметили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, так как в них в большом количестве представлен белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент). Именно через него вирус проникает в организм. Специалисты также рассказали о наличии этого белка в печени, почках, ЦНС, а не только в легких.

Коронавирус может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через «повсеместную экспрессию ACE2». В итоге это может привести к бесплодию. Также ученые предупредили о возможном нарушении менструального цикла, респираторном дистресс-синдроме у беременных, и других патологиях.

Медики посоветовали наблюдаться женщин уже после выздоровления у врача.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирскоо государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подтвердил, что многие вирусные и бактериальные инфекции оказывают влияние на репродуктивную систему.

«У нового коронавируса есть такой потенциал, как это отмечено в приведенной публикации. Хотя точных данных относительно такой возможности пока нет. Скорее всего, уже к концу года появятся медицинские исследования, основанные на реальных фактах, а не на гипотезах», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Китае излечившихся от коронавируса мужчин призвали провериться на бесплодие. Однако позднее сообщение было удалено с правительственного сайта.