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Женщин предупредили о возможном бесплодии из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 6 8 часов назад
Медики сообщили о возможном бесплодии из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Соответствующее исследование провели ученые из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина (Jining Medical University), передают «Известия».
Медики пришли к выводу, что заражение коронавирусом может влиять на репродуктивную систему женщин.
Ученые отметили, что патоген может проникать в органы мочеполовой системы, так как в них в большом количестве представлен белок ACE2 (АПФ2 — ангиотензинпревращающий фермент). Именно через него вирус проникает в организм. Специалисты также рассказали о наличии этого белка в печени, почках, ЦНС, а не только в легких.
Коронавирус может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через «повсеместную экспрессию ACE2». В итоге это может привести к бесплодию. Также ученые предупредили о возможном нарушении менструального цикла, респираторном дистресс-синдроме у беременных, и других патологиях.
Медики посоветовали наблюдаться женщин уже после выздоровления у врача.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирскоо государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подтвердил, что многие вирусные и бактериальные инфекции оказывают влияние на репродуктивную систему.
«У нового коронавируса есть такой потенциал, как это отмечено в приведенной публикации. Хотя точных данных относительно такой возможности пока нет. Скорее всего, уже к концу года появятся медицинские исследования, основанные на реальных фактах, а не на гипотезах», — подчеркнул эксперт.
Ранее в Китае излечившихся от коронавируса мужчин призвали провериться на бесплодие. Однако позднее сообщение было удалено с правительственного сайта.
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Коронавирус , Сергей Нетесов , РАН , газета "Известия"
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