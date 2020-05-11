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«Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали»: врач, переболевший COVID-19 рассказал о болезни 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Сперва больной перестал ощущать запахи и вкус, позже поднялась температура и рентген показал двустороннюю пневмонию.
Первыми симптомами заболевания коронавирусом являются потеря обоняния и вкуса. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов. Данные признаки заболевания он ощутил на пятый день после того, как узнал о болезни своей коллеги, с которой контактировал.
«Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было. Я не различал даже острого и сладкого, а это явный симптом "короны"»,
— рассказал он.
Следующими симптомами, которые врач диагностировал сам у себя, были быстрое повышение температуры и снимок легких, который сначала показал одностороннюю очаговую пневмонию, а позже двухстороннюю пневмонию, с поражением 45 процентов легочной ткани.
«Меня к тому же начало сильно лихорадить. Неделю я провел в критическом состоянии. Температура 39,9, причем постоянная, и ничем не сбивается. Очень тяжело было. Все тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали»,
— вспоминает свое состояние врач.
По его словам, все было точь-в-точь, как их учили на семинарах — незначительные первоначальные симптомы, молниеносное развитие и тяжелое течение болезни.
Врач добавил, что хоть тесты уже показывают отрицательный результат на коронавирус, он до сих пор лечит пневмонию. После болезни Унгарлинов планирует вернуться к работе в обсерваторе. Он также напомнил о важности соблюдения самоизоляции, отказе от приема гостей и родственников, и соблюдения правил, о которых уже все знают: ношение масок, перчаток, частое мытье рук, передает «Российская газета».
Всего в мире более четырех миллионов человек заражены коронавирусом. Инфекция распространилась из Китая почти во все страны мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии и России. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 — скончались.
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Коронавирус , Видео , "Российская газета"
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