Названа причина ошибочных тестов на COVID-19 

Тесты на наличие COVID-19 и антител могут не показывать реальное положение дел и ошибочно давать отрицательные результаты на всех стадиях заражения коронавирусом нового типа. Такое мнение высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

По ее словам, первая стадия сопровождается бессимптомным течением болезни, однако в это время вирус уже размножается.

«Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии»,

— приводит агентство РИА Новости слова специалиста.

На первой стадии борьба с инфекцией в организме происходит с помощью интерферонов, создающих естественную защитную систему, которая способна победить вирус, не вырабатывая антитела. В связи с этим тест на антитела у инфицированного может не быть положительным.

Температура и кашель, а также, возможно, отдышка проявляются на второй стадии. Тогда стоит начать лечение противовирусными препаратами, предусмотренными терапией коронавируса нового типа. Также организм включает дополнительную защиту. Приблизительно в середине второй стадии он начинает вырабатывать антитела.

«Человек также может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая стадия, она еще более тяжелая. Повторюсь, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть»,

— сказала эксперт.