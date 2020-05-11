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Ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19 

ТК «Звезда» и ещё 2 7 часов назад
Ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты удалили все данные со своего сайта и заявили об опасности «чрезмерного оптимизма» из-за быстро меняющейся ситуации.
Сингапурские ученые считают, что ранее сделанные прогнозы об окончании пандемии больше не актуальны из-за быстро меняющейся обстановки с заболеванием, и удалили все данные и графики с сайта.
«Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются»,
— говорится в сообщении на сайте системы университета по мониторингу ситуации с COVID.
Специалисты заявили об опасности «чрезмерного оптимизма» и советовали относиться к любым прогнозам с осторожностью. В своем исследовании ученые изучали данные по 131 стране, беря за основу математическую модель распространения заболевания. В ней учитывалась динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.
Ранее специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) предрекли окончание пандемии в России 20 мая. Потом эти сроки сдвигались на 4 августа, 7 и 8, и даже на сентябрь месяц.
По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных в мире составляет более четырех миллионов человек. Случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы почти во всех странах мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии. Россия находится на пятом месте по числу зараженных COVID-19. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 — скончались.
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