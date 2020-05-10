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Раскрыта опасность быстрого вакцинирования россиян от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 37 минут назад
Раскрыта опасность вакцинирования от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Российский ученый раскрыл главную опасность быстрого вакцинирования людей от коронавируса. Введение не прошедших испытания препаратов может привести к серьезным побочным действиям, отметил Михаил Костинов в беседе с газетой «Аргументы и Факты».
По словам Костинова, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, спешка при создания вакцины «не приведет ни к чему хорошему»: последствия от вакцинации непроверенным препаратом могут быть серьезнее, чем от самого коронавируса.
Ученый добавил, что вакцина будет эффективной только в том случае, если за время ее разработки в коронавирусе не произойдет серьезных мутаций. Пока вирус достаточно стабилен — его свойства и строение остаются прежними.
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Коронавирус , Новости , Аргументы и Факты
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