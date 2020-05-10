Раскрыта опасность вакцинирования от коронавируса

Российский ученый раскрыл главную опасность быстрого вакцинирования людей от коронавируса. Введение не прошедших испытания препаратов может привести к серьезным побочным действиям, отметил Михаил Костинов в беседе с газетой «Аргументы и Факты».

По словам Костинова, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова, спешка при создания вакцины «не приведет ни к чему хорошему»: последствия от вакцинации непроверенным препаратом могут быть серьезнее, чем от самого коронавируса.

Ученый добавил, что вакцина будет эффективной только в том случае, если за время ее разработки в коронавирусе не произойдет серьезных мутаций. Пока вирус достаточно стабилен — его свойства и строение остаются прежними.