Телеведущий и врач Александр Мясников заявил в своем Telegram, что наблюдается странное поведение коронавируса, который поражает одни регионы планеты, но оставляет другие, приводит к тяжелым формам болезни у одних и к легким у других.

«Действительно: кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает»,

— подчеркнул телеведущий.

Избирательность коронавируса поражает. Кто-то из числа заразившихся слегка покашлял, а у кого-то высокая температура. Есть разница и среди представителей одних групп риска. Одни пожилые люди умирают, но другие выздоравливают. То же самое и с теми, у кого есть хронические заболевания.

Странно ведет себя COVID-19 и в географическом отношении. Очевидно, что в странах бывшего ССР он не получил серьезного распространения, в США же его ареал ограничивается несколькими штатами — преимущественно центральными и северными, а вот ситуация на юге более-менее благополучна. То же самое во Франции, где коронавирус мало затронул запад и юг страны. В Германии эпидемия по-разному протекает на западе и востоке.

«Создаётся впечатление, что мы чего-то не знаем. Кто-то носит «чёрную метку», у кого-то «оберег»,

— размышляет Мясников.

Врач допускает, что некую роль выполняет человеческая генетика. Но точно еще никто не знает. Остается надежда, что факторы скоро будут известны научному сообществу.

Ради справедливости отметим, что как российские, так и зарубежные ученые неоднократно отмечали, что они делают только предположения насчет путей распространения и поражения коронавирусом. Пока неясно, как на вирус влияет климат, погода, география и этническая принадлежность. Есть гипотезы, но не более того.