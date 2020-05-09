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Российские врачи первыми в мире нашли новый способ выявления коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 7 часов назад
В РФ нашли новый способ выявления коронавируса
Фото: Lenta.ru
Российские врачи нашли альтернативу компьютерной томографии (КТ) для выявления COVID-19 и первыми в мире начали применять для этого магнитно-резонансную томографию (МРТ). Этот метод оказался эффективнее и безопаснее из-за использования электромагнитных волн вместо рентгеновских лучей, сообщает Baza.
Специалисты Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения Москвы провели исследование на базе клиники в Чечне и выяснили, что МРТ можно использовать не только при работе с беременными и детьми, но полученные данные оказываются информативнее, чем при КТ. Вся процедура занимает около десяти минут.
С помощью магнитно-резонансного аппарата врачи обнаружили новый симптом болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, и назвали его cloudy sky sign («знак облачного неба») — это пятна на снимках, похожие на облачное небо.
Использовать устройства уже начали в Дагестане, где наблюдается нехватка аппаратов КТ и много зараженных жителей.
Ранее российские медики начали выявлять коронавирус с помощью российско-эмиратского искусственного интеллекта. Технология проводит дистанционный анализ и распознавание КТ-снимков за несколько минут.
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